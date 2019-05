Oproep Amsterdam en Ajax: steek woensdag géén vuurwerk af

AMSTERDAM - De Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie en politie) en Ajax doen een beroep op de supporters om woensdag voor, tijdens en na de halve finale tegen Tottenham Hotspur geen vuurwerk of fakkels af te steken. Een Entrada mag dit keer wel worden georganiseerd, maar vuurwerkloos en alléén op het Arenapark.

Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht. Komende woensdag speelt Ajax de laatste wedstrijd in de halve finale van de Champions League, thuis in de Arena tegen Tottenham Hotspur.

"Ajax maakt kans om voor het eerst sinds 1996 de finale van de Champions League te halen. De driehoek en Ajax willen er samen met de vele tienduizenden supporters alles aan doen om ervoor te zorgen dat woensdagavond een onvergetelijk voetbalfeest wordt", zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema.

De driehoek benadrukt dat bezit en gebruik van vuurwerk verboden is. "Het afsteken van vuurwerk is gevaarlijk en leidt in een grote menigte tot een onoverzichtelijke situatie." Ook het dragen van bedekkende gezichtskleding is wettelijk niet toegestaan.

Waterkanonnen

Op 10 april liep het voorafgaand aan de vorige thuiswedstrijd in de Champions League, toen tegen Juventus, uit de hand. Een grote groep Ajax-fans had zich verzameld op de Arenaboulevard. Ook toen had de politie laten weten dat het afsteken van vuurwerk verboden was. Toen er toch een paar fakkels werden aangestoken, trad de politie hard op en werden waterkanonnen ingezet. In de massa supporters stonden ook kinderen en mensen in rolstoelen.

Een stroom aan kritiek volgde en de Amsterdamse driehoek gaf toe dat er fouten waren gemaakt en noemde het inzetten van de waterkanonnen een 'onbedoelde provocatie'. Ook werd er een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

Entrada

In tegenstelling tot de vorige keer, wordt het houden van een Entrada dit keer niet verboden. De driehoek staat het organiseren van een Entrada toe, maar dan wel alleen op het Arenapark naast het stadion. Dus niet op de Arenaboulevard, waar het in april mis ging. "En zonder vuurwerk dus", benadrukt de woordvoerder.