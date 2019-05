Amsterdamse woning gesloten na gewapende overval en illegale pokertoernooien

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft vandaag op last van de burgemeester een woning aan de Laanweg gesloten. Uit onderzoek blijkt dat er illegale pokertoernooien werden georganiseerd, die veel overlast veroorzaakten.

Ook vond er vorige maand, op 6 april, een gewapende overval plaats in het pand. Tijdens de overval werd er vermoedelijk ook zo'n een illegaal pokertoernooi gehouden en is een persoon zwaargewond geraakt, toen hij op de vlucht sloeg voor de overvallers.

"Gedragingen in en rondom de woning leveren een ernstig gevaar op voor de openbare orde", aldus de gemeente. Om die te beëindigen, is de woning per direct voor zeker drie maanden gesloten.