Inwoners Halfweg maken zich zorgen om N200: "Ik ben mijn leven niet zeker"

HALFWEG - Inwoners van Halfweg maken zich ernstige zorgen over hun veiligheid in de buurt van de N200. Zij zien de verbindingsweg tussen Haarlem en Amsterdam als een racebaan en noemen het een wonder dat er nog geen voetgangers zijn geraakt.

Op de weg zijn al enkele dodelijke ongelukken gebeurd. Daan Prudon schreef namens meerdere inwoners een brandbrief aan het gemeentebestuur. Onlangs schoot er een auto van de weg over een stoep waar veel voetgangers vanuit het station naar huis lopen. "De maat was toen voor mij vol. Als bewoner van het Doctor Baumannplein loop ik zelf ook vaak langs de N200 om mijn hond uit te laten. Ik ben inmiddels mijn leven niet meer zeker. Het is een wonder dat de doorgeschoten auto’s geen slachtoffers hebben gemaakt."

Prudon heeft voor de gemeentebestuurders zelf op een rijtje gezet hoe gevaarlijk de weg is: "Op de A200/N200 tussen Amsterdam en Zandvoort vielen in drie jaar in totaal 21 verkeersslachtoffers bij de 318 ongevallen die de politie registreerde. We maken ons ernstige zorgen. Dat doen we trouwens al jaren maar tot op heden luistert niemand. Of men doet alsof men luistert, maar doet verder niks. Ik weet dat Rijkswaterstaat over wegen gaat, maar het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor onze veiligheid."

De N200 is al veel langer een doorn in het oog van veel inwoners van Halfweg. Zo zegt briefschrijver Prudon: "In een eerder gesprek met voormalig burgemeester Pieter Heiligers heb ik al aangegeven dat de N200, en dan heb ik het alleen over de bebouwde kom, als racebaan gebruikt wordt. Elke dag verbaas ik me weer met welke snelheid de auto’s en motoren langs komen suizen, soms met zichtbaar snelheden boven de honderd kilometer per uur."

Oplossing

Halfwegger Rob van den Broeke weet wel een oplossing: "Meer stoplichten en handhaven. Als de snelheidsduivels van de weg zouden worden gehaald, zou dat ook helpen." Prudon ziet als oplossing een tunnel. Hij hoopt dat vooral dat er eindelijk wat door het gemeentebestuur wordt gedaan met de zorgen uit de buurt. "Tot nu toe gebeurt er niets. We voelen ons niet gehoord. Ik geef niet op en zal brieven blijven schrijven", besluit hij.