Vaste klant organiseert benefietavond voor heropbouw van afgebrande goochelwinkel

HEEMSKERK - Goochelaar Peter Vogel koopt zijn trucs en attributen al jaren bij de 'Magicshop' van Ron Timmer in Heemskerk. Toen het pand bijna twee weken geleden door een brand werd verwoest, kwam hij dan ook meteen in actie. Op 14 mei aanstaande organiseert hij een benefietavond, en de opbrengst gaat volledig naar de heropbouw van het bijzondere winkelpand.

"Half goochelend Nederland is klant bij Ron", zo vertelt Peter aan NH Nieuws. "Dus toen ik hoorde dat er brand was geweest in zijn winkel, besloot ik wat te gaan doen. En dat balletje is heel snel gaan rollen."

Gevarieerd programma

Het resultaat: volgende week dinsdag wordt er een heus Magisch Benefietgala georganiseerd in 'de Nozem en de Non' in Heemskerk. "Er komen maar liefst dertien artiesten optreden", zo vertelt Peter enthousiast. "En het programma is ontzettend gevarieerd: van buiksprekers tot illusionisten tot mindreaders."

Bezoekers betalen 25 euro en het eindbedrag gaat rechtstreeks naar Ron. "Zijn winkel ligt nu stil, dus hij mist gewoon inkomsten. Al is het maar salaris: het is fijn om iets voor hem te kunnen doen. Dus we hopen heel hard dat we uitverkopen, maar het gaat de goede kant op. Er zijn nog maar zo'n 40 of 50 kaarten beschikbaar."

Ron laat weten dat hij er 'geen woorden voor heeft'. "Ik kan alleen maar zeggen: fantastisch! En wetende welke geweldige organisatie hierachter zit, zal het programma ook fantastisch worden."

Brand

In de nacht van 23 op 24 april brak de brand in de Heemskerkse goochelwinkel uit. De ravage in Ron's winkel was enorm. "Alles zwart, de hele winkelvoorraad in rook op. Kende ik maar een truc om dit ongedaan te maken. Helaas is die er niet", vertelde hij eerder. Ron verwacht in juli of augustus weer open te kunnen.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte na de brand: