Telstarspeler meldt zich ziek om Ajax-Spurs bij te wonen en wordt ontslagen

IJMUIDEN - Telstar heeft per direct het contract van de 25-jarige Jordi van der Laan beëindigd. Hij heeft zich onterecht ziek gemeld, zo is gebleken. In plaats van met een griepje op bed te liggen, stond de aanvaller Ajax aan te moedigen in de halve finale van de Champions League.

Als een vriend van Jordie hem een kaartje aanbiedt voor de wedstrijd, besluit hij te gaan: "Ik heb mij ziek gemeld, omdat ik ervan overtuigd was dat ik geen vrij zou krijgen van de training. Bij deze beslissing heb ik meegenomen dat wij met Telstar nergens meer voor speelden en ikzelf gezien het aantal speelminuten in de afgelopen periode slechts een geringe kans had om in te vallen tegen Jong PSV", vertelt hij aan de IJmuider Courant.

En daar was technisch directeur Piet Buter het niet mee eens. "Ik heb afgelopen donderdag naar aanleiding van de situatie een gesprek gehad met Piet en in goede harmonie is besloten uit elkaar te gaan", vertelt Jordie.

Drie keer in beeld

Jordie heeft al voordat de wedstrijd begonnen was, aangegeven dat hij niet echt ziek was. "Het was dus niet zo dat mensen van de club verbaasd waren mij op tv-beelden te herkennen. Het blijft bijzonder dat ik met mijn dikke kop drie keer in beeld ben gekomen."

Het contract van Jordie zou deze zomer aflopen.