Heemsteedse groenteboer biedt half jaar gratis groenten en fruit voor Ajax-tickets

HEEMSTEDE - Groenteboer Edward Kors wil woensdagavond héél graag met zijn zoon naar Ajax tegen Tottenham Hotspur en heeft daar héél veel voor over. Wie hem namelijk aan twee tickets helpt, mag een half jaar lang gratis groenten en fruit bij hem in Heemstede komen halen.

"De kaartjes op bijvoorbeeld Marktplaats zijn zo ontzettend duur, daar ga ik niet aan beginnen", aldus Edward. "En toen kwam mijn zoon met het idee om een half jaar lang gratis groenten en fruit aan te bieden."

Kaarsje

In de winkel hangen twee postertjes met de 'Ajax-aanbieding' van de familie Kors. Edward hoopt bij iedere klant die binnenkomt dat er twee tickets in zijn of haar jas zitten. Achterin de winkel, in de keuken, brandt zelfs een kaarsje om de droom uit te laten komen. "Maar dat doen we voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft", aldus Saskia, de vrouw van Edward. "Het zou wáánzinnig zijn als het ze zou lukken."



Klantn met kaartjes

En dan stapt daar een dame de winkel binnen en ze blijkt woensdagavond met haar zoon naar Ajax te gaan. "Ik gun het onze groenteboer echt van harte, maar ik ga toch echt zelf met mijn zoon naar de wedstrijd." Een half jaar gratis vitaminen scoren haalt haar niet over. Een zure boodschap voor Edward, maar hij en zijn zoon blijven hopen. "Dat iemand misschien twee kaartjes heeft en om wat voor reden niet kan en ze aan ons gunt."