Verwaarloosde broertjes ondergebracht in pleeggezin: moeder krijgt hulp

ZAANSTAD - De twee zwaar verwaarloosde jongetjes die een tijd terug door een Zaanse politieagent uit een snikhete woning werden bevrijd, maken het naar omstandigheden goed. Ze zijn ondergebracht bij een crisispleeggezin.

Gisteren maakte een column van de Politie Zaanstreek veel los. De betreffende agent schreef dat hij na een melding van een buurvrouw over schreeuwende kinderen, twee verwilderde jongens aantrof in een 'bloedhete' flat. De kinderen vertoonden dierlijk gedrag en hadden een eigen taal ontwikkeld. "Alsof ik in een slechte film was beland", aldus agent Tom Verweij.

Ze hadden geen eten en geen drinken en de ramen en deuren waren potdicht. Het oudste broertje droeg slechts een onderbroek en had een mes in zijn hand. Het jongste kind liep rond in een bevuilde luier.

De politie heeft nog een tijdje gewacht tot de moeder thuis kwam, maar die is nooit meer gekomen. Medewerkers van jeugdzorg hebben zich toen over de kinderen ontfermd. Ze zijn naar een crisispleeggezin gebracht.

Hulp

De moeder krijgt professionele hulp, zo vertelt de politie aan de NOS. Het is nog niet duidelijk of ze ook wordt vervolgd. De politie heeft met de moeder gesproken en heeft het proces-verbaal doorgestuurd naar justitie. De officier van justitie zal een vervolgbeslissing nemen.