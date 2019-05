Stadion Feijenoord verhaalt kosten voor verwijderen stickers in De Kuip op Ajax

AMSTERDAM - De Kuip wil de schade die Ajax-supporters hebben gemaakt tijdens de finale van de KNVB Beker zondag, verhalen op de Amsterdamse club. Het gaat onder meer om Ajax-stickers die fans in en rondom het stadion hebben geplakt.

Dat schrijft RTV Rijnmond. Ook werd met vuurwerk gegooid waardoor de wedstrijd korte tijd werd stilgelegd. Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekend. Dat wordt op dit moment onderzocht.

De harde kern van Ajax, F-Side, riep supporters zaterdag op om massaal stickers te plakken. "Morgen gaan we de hele kuip vol plakken", schreven ze. Ook werden de stickers verkocht voor tien euro. In De Kuip maar ook rondom het stadion zijn er uiteindelijk honderden, misschien wel duizenden, Ajax-stickers geplakt.

"Als er schade is, dan zal Stadion Feyenoord dat melden bij de KNVB, de organisator van de bekerfinale. Als er schade is in de zogenaamde 'Ajax-sector' dan horen wij dat van de KNVB", zegt een woordvoerder van Ajax tegen AT5. "En wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid."