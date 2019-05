Omwonenden balen van zoveelste cacaoregen: "Het wordt nu wel vervelend"

KOOG AAN DE ZAAN - Bewoners rond cacaofabriek Olam in Koog aan de Zaan hebben er genoeg van. Voor de zoveelste keer regende het cacao in de buurt en zat alles onder de bruine prut.

"Het is al de derde keer dat ik mijn auto zo aantref", verzucht buurtbewoner Adriaan Keyer, terwijl hij de bruine korrels van zijn voertuig veegt. "Dat is wel minder natuurlijk."

'Vervelend'

De fabriek biedt gedupeerden een gratis wasbeurt aan, maar dat is volgens Keyer 'een doekje voor het bloeden'. "Je moet wel weer op pad om je auto te laten wassen", vertelt hij. "Als dat één keer is, is dat niet zo erg. Maar nu wordt het wel vervelend."

Naast auto's zijn ook kozijnen en tuinen besmeurd met cacao. Vooral de tuin vraagt nog de nodige aandacht als het op schoonmaken aankomt. "De olie is in de tegels gedrongen, dus ik heb allemaal bruine plekken", vertelt een buurman.

Geen herhaling

Volgens Olam was een verstopte pijpleiding de oorzaak van de cacaoregen. "Het probleem is nu opgelost, maar we gaan kijken wat we kunnen doen om te zorgen dat het niet nog eens voorkomt. Er wordt gezocht naar een oplossing voor iedereen die schade heeft."