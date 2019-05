Roetsjend de school uit: "Een soort Pippi Langkous-idee"

HILVERSUM - De kinderen van basisschool de Windkanter in Hilversum gaan vanaf nu niet meer met de trap, maar roetsjen zo met de glijbaan de school uit. "Het heeft iets magisch", vertelt locatieleider Katrijn Debroey. "Een soort Pippi Langkous-idee."

Het was een grote verrassing toen de kinderen vanochtend na de meivakantie weer op school kwamen. Een grote ijzeren glijbaan liep vanaf de eerste verdieping naar beneden.

De school had nog een 'loze deur' naar buiten en daar moesten ze iets mee, dus bedachten ze om er een glijbaan tegen aan te zetten. Het is de eerste school in 't Gooi waar de leerlingen achterstevoren de les uit kunnen glijden. Maar ook de ouders en de leerkrachten genieten enorm.