Magneetvisser hengelt kluis omhoog: eigenaar heeft zich nog niet gemeld

WINKEL - Een magneetvisser is gisteren op een kluis gestuit in het Kanaal Alkmaar-Kolhorn. De politie is op zoek naar de eigenaar van de kluis.

Het is niet de eerste bijzondere vondst die magneetvissers deden afgelopen week. Zo werd er op zaterdag een explosief uit het water van de Houtmankade in Amsterdam gehaald. Twee dagen daarvoor vond de 12-jarige Noa in Den Helder een kluisje met daarin onder meer twee trouwringen.

Wat er in de kluis zit die gisteren is gevonden, is nog niet bekend.