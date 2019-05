Dansende doventolk steelt de show tijdens bevrijdingsfestival in Haarlem

HAARLEM - Het Haarlemse Bevrijdingspop had gisteren genoeg ijzersterke acts op het podium staan, maar één van de grootste succesnummers van het festival kwam uit onverwachte hoek: de dansmoves van doventolk Mirjam Stolk.

Mirjam was de hele middag te zien op de videoschermen naast het grote podium. Tijdens de optredens van Jett Rebel, Van Dik Hout en Miss Montreal stond de doventolk wild dansend alle muziekteksten te vertalen. Die vrolijke gebarenkaraoke werd duidelijk niet alleen door de slechthorende festivalbezoekers gewaardeerd; de organisatie kreeg achteraf veel complimentjes over de service en ook worden er meerdere filmpjes van een dansende Mirjam op internet gedeeld.

"Ik zat in een afgesloten ruimte en stond er helemaal niet bij stil dat ik voor zoveel man aan het dansen was. Pas tijdens mijn pauze besefte ik dat er duizenden mensen op dat veld naar mij stonden te kijken. Dat was wel even slikken. Maar de reacties waren achteraf zo leuk!", vertelt Mirjam tegen NH Nieuws.

Niet stil zitten

De dansende doventolk werkt normaal in het onderwijs, maar steeds vaker wordt ze voor muziekevenementen gevraagd. Op sociale media plaatst Mirjam zelf vaak video's waarin ze liedjes vertolkt, en dat doet ze altijd swingend: "Ik hou gewoon heel erg van muziek. Stilzitten is voor mij geen optie, zeker niet tijdens zo'n leuk feestje als gisteren."

Over haar favoriete act van de dag hoeft Mirjam niet lang na te denken: Jett Rebel. "Dat vond ik ook meteen het lastigste optreden om voor te bereiden. Ik kende zijn muziek niet zo goed en uit eerdere optredens kon ik wel opmaken dat hij nogal onvoorspelbaar was, maar dat maakte het ook extra spannend. En het was ook super muziek om op te dansen. Dat zie je ook op de video, dat ik volledig los sta te gaan."

Miriam was gisteren niet de enige dansende tolk. Collega Ruth Krooshof stond 's middags bij Thijs Boontjes op een ander podium en nam 's avonds het stokje van Mirjam over op het hoofdpodium tijdens de Fun Lovin Criminals:

Mogelijkheden

Voor Mirjam was de Haarlemse klus een unicum. "Het is voor het eerst dat wij door de organisatie zelf zijn ingehuurd. Normaal worden we door slechthorenden meegevraagd", vertelt ze. "Dit bood ineens een hoop mogelijkheden: we hadden alle tijd om het voor te bereiden en wisten ook ongeveer wat de artiesten van plan waren. Als het aan mij ligt gaan we dit vaker doen. Volgend jaar ben ik er wat mij betreft in ieder geval weer bij!"

Vorig jaar was Mirjam ook op 5 mei in Haarlem om te tolken bij het optreden van Di-rect. Toen stond ze niet op het podium, maar achter de dranghekken. Kijk hier het interview met de doventolk terug: