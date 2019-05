Omwonenden verbaasd over bekladding shoarmazaak: "Dit draagt niet bij aan een gastvrij centrum"

ALKMAAR - Omwonenden zijn verbaasd over de bekladding van de shoarmazaak in de Schoutenstraat in Alkmaar. Vandalen hebben hier flink huisgehouden: de ramen van het pand zitten sinds gisteren onder de blauwe verf. Buurtbewoners hebben geen flauw idee wie het gedaan heeft.

Voorbijgangers kijken maandagochtend verbaasd naar de bekladde shoarmazaak. "Ik zie de tekeningen op het raam. Dan denk ik van ja, daar boven staat Jeruzalem. Net 4 en 5 mei gehad, heeft het daarmee te maken?"

Kattenkwaad

De blauwe bekladding is moeilijk te lezen. "Misschien toch jongeren die kattenkwaad uithalen, maar dit is niet iets te specifiek, dat je denkt: het moet bijna iets anders zijn." Een andere voorbijganger denkt aan de bekerwedstrijd van gisteravond, die Ajax gisteren gewonnen heeft. "Misschien heeft het wel met gisteravond te maken. Boze AZ-supporters, teleurgesteld, omdat Ajax een cup heeft gewonnen. Je weet het niet." En daar is het niet bij gebleven. Even verderop zijn ook prullenbakken van de shoarmazaak beklad met verf.

Anderhalf jaar geleden was de zaak ook al doelwit van vernielingen. Toen werden de ruiten ingegooid. De eigenaar, die op dit moment op vakantie is, is geliefd in de buurt. "Ik kom hier af en toe 's avonds en het is een klein buurtje. Ze zwaaien altijd als je langs loopt, dus het zijn hele vriendelijke mensen."

Gemeenteraad

Coalitiepartij VVD neemt de zaak hoog op en heeft de kwestie op de agenda gezet van de gemeenteraad. "We gaan dit met elkaar bespreken. De cijfers gaan de goede kant op. Het kan altijd beter", legt Rich Tiggeler van VVD Alkmaar uit. "Deze bekladding, los van wat er staat, komt niet ten goede van het gevoel voor de veiligheid, wat een grote rol speelt. Nu komen ook veel toeristen naar het centrum. Dit draagt niet bij aan een meer gastvrij centrum."