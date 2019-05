Gijs van Lennep reed in zijn eerste race de auto van zijn moeder in de prak

BLARICUM - Aerdenhouter Gijs van Lennep draagt de titel van 'de beste Nederlandse autocoureur van de eeuw', maar tijdens zijn eerste officiële race reed hij de auto van zijn moeder finaal in de prak. In deze Iconen blikt hij terug op zijn carrière.

Naam: Gijs van Lennep



Geboren: Aerdenhout, 16 maart 1942



Beroep: Autocoureur, consultant



Erelijst: 24 uur Le Mans (1971, 1976), EK Formule 5000 (1972), Targa Florio (1973), Beste Nederlandse autocoureur van de eeuw

Het was voor een autosprint op het circuit van Zandvoort dat Van Lennep de Fiat van zijn moeder had geleend. Tijdens een slalom sloeg hij over de kop en de auto eindigde op z'n dak. "Daar was mijn moeder niet zo blij mee", zegt Van Lennep met een grote lach. "Mijn vader vond het wel leuk. Die zei tegen iemand: 'het komt mij voor dat het dak van mijn vrouw iets lager is.'"

De liefde voor het autoracen zat er al vroeg in voor Van Lennep. Samen met zijn broer glipte hij bij races op Zandvoort onder het hek door. Ze namen plaats achterin het circuit, want daar kon de kleine Gijs de coureurs het beste aan het werk zien. In de pitch kijken vond hij minder interessant, want daar kon je de rijders niet aan het werk zien.

Le Mans

Van Lennep werd in zijn carriere vaak gehuldigd. Zijn kleine kantoor is een grote prijzenkast. Een van de prijzen waar hij het meeste trots op is, is die van Le Mans uit 1971. De reden is daarvoor is simpel: "Le Mans is een van de grote wedstrijden. Eigenlijk dé wedstrijd van het jaar in de sportwagen."

De zeventiger is de meeste veelzijdige coureur die ons land ooit heeft gekend. Hij stapte heel makkelijk over van de ene auto in de andere van de ene race in de andere.

Van Lennep: "Ik reed Le Mans in '71, toen had ik een nog een beetje griep ook, en die vrijdag stap ik in de Formule 1. Dat was na vier, vijf dagen. Toen hadden we wel een stoel gepast, maar ik had er nog geen meter in gereden. Uiteindelijk heb ik zeven Formule 1-wedstrijden mogen doen en ben daarin twee keer zesde geworden: in Zandvoort en de Nürburgring. Dat is wel aardig, maar we hadden gewoon geen geld genoeg in Nederland om mij in een goede auto te zetten.

Hij vervolgt: "In '71 werd ik achtste in mijn eerste Formule 1-race. Toen kon ik de tweede auto rijden van Surtees. 'Geef maar een half miljoen', zeiden ze. Tegenwoordig praten ze over tien of twintig miljoen. Maar we konden het niet voor elkaar krijgen, ook niet met de publieksactie 'een tientje voor gijs'".

Als dat geld er wel was geweest, had de carriere van Van Lennep er misschien heel anders uitgezien. "Dat had best gekund", beaamt Van Lennep met een grijs, "want ik kon in die tijd aardig hard rijden."

