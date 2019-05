Buitenlands cabinepersoneelslid met slokje op schikt op Schiphol voor 1400 euro

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen in samenwerking met de Landelijke Eenheid afdeling Luchtvaarttoezicht een cabinemedewerker van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij op het matje geroepen. Bij een alcoholcontrole bleek dat hij of zij flink te veel had gedronken.

Dat meldt de Landelijke Eenheid vandaag op Twitter. Details over de luchtvaartmaatschappij worden niet gegeven, behalve dat het om een buitenlandse maatschappij gaat.

De medewerker had bijna vier keer meer gedronken dan is toegestaan. Hij of zij heeft geschikt voor 1400 euro en deze boete gelijk voldaan.