Duo (19) aangehouden voor mishandeling te hulp schietende agent

BLARICUM - De politie heeft twee jongens aangehouden die ervan worden verdacht een hulpverlener te hebben mishandeld die hun wilde helpen na een auto-ongeluk in Blaricum. Hun voertuig raakte vlak daarvoor van de weg en belanden op z'n kop in de berm.

De hulpverlener -een politieagent buiten diensttijd- zag het ongeluk gebeuren en schoot direct de inzittenden te hulp. Toen hij een van de twee 'slachtoffers' probeerde te helpen, sloeg de andere jongen ineens op hem in. Hierbij ontstond een worsteling. Volgens de politie heeft hij daar behoorlijke kneuzingen aan over gehouden.

Na de vechtpartij sloegen de agressievelingen op de vlucht. De politieman was enorm verrast door de agressie van deze 'slachtoffers' van de crash", schreef de politie gisteren.

De politie schrijft vandaag dat het agressie en geweld tegen medewerkers onacceptabel vindt: "Iedere hulpverlener heeft een verantwoordelijke rol in de samenleving en moet zonder geweld zijn werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd."

Aanhouding

Een van de verdachten meldde zich gisteren op het politiebureau. De andere werd later op de avond aangehouden. Het gaat om twee jongens van 19 jaar uit Huizen. Beiden zitten op dit moment vast en worden verhoord.