Radioactief tritium aangetroffen in sloot buiten terrein van reactor Petten

PETTEN - Er is een verhoogde concentratie van radioactief tritium aangetroffen in een sloot aan de Westerduinweg, buiten het terrein van de nucleaire reactor in Petten. Dat meldt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Op de website van NRG, het bedrijf dat de reactor exploiteert, valt te lezen dat het om een lage concentratie van 59 becquerel per liter gaat. De vergunningsnorm ligt op 5000 becquerel. Het oppervlaktewater en de naastgelegen landbouwgrond kunnen gewoon gebruikt worden, aldus de Autoriteit NVS.

Landeigenaren zijn inmiddels op de hoogte gesteld. NRG gaat binnenkort meer meetpunten aanbrengen in de omgeving van de reactor.

Lees ook: Radioactief tritium gelekt bij kernreactor Petten

De afgelopen zes jaar is het bedrijf al bezig het grondwater met verhoogde concentratie tritium te saneren. Er worden maandelijks controlemetingen uitgevoerd.

Lees ook: Hoe gevaarlijk is tritium

De straling van tritium is zwak en kan niet door de huid dringen, zo staat vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De stof kan wel bijdragen aan de stralingsblootstelling van mensen als het wordt ingeademd of ingeslikt.