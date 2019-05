Hoofddorper in race voor uitvindersprijs: 'stekelhuidje' maakt zee schoner en boten zuiniger

HOOFDDORP - Hoofddorper Rik Breur is genomineerd voor een European Inventor Award, de prestigieuste prijs voor Europese uitvinders. De Noord-Hollander is in de race met z'n 'stekelhuidje', een zelfklevende laag met opstaande punten die voorkomt dat algen, mosselen en zeepokken zich aan scheepsrompen hechten. "Een hele eer om daarvoor genomineerd te worden."

Het mes snijdt aan twee kanten, legt materiaalwetenschapper en uitvinder Breur uit. Wie het 'stekelhuidje' op de romp van een jacht, boot of schip plakt, hoeft geen anti-foulingverf te gebruiken. Die verf bevat hoge concentraties chemicaliën en lost langzaam maar zeker op in water, waardoor het water vervuild raakt en het zeeleven aangetast wordt. "Als ik een pot verf in het water gooi, verklaart iedereen me voor gek, maar dat is wel wat wel nu doen."

Brandstof besparen

Het inruilen van die vervuilende anti-foulingverf voor Breurs 'tapijtje' betekent dus flinke milieuwinst, maar daar blijft het niet bij. Schepen waarvan de romp is ingepakt met de uitvinding varen ook nog eens zuiniger. Of dat - in een extreem vervuilende sector als de scheepvaart - meer dan een druppel op de gloeiende plaat is? "Alle brandstof die je kunt besparen, is mooi meegenomen", betoogt Breur.

Door die efficiëntere vaart kunnen reders op hun brandstofkosten besparen. Daarnaast zijn ook de onderhoudskosten lager, want een schip met het folie hoeft minder vaak te worden schoongespoten dan schepen zonder folie, en kan dus vaker worden ingezet.

Zee-egel

Voor zijn ontwerp van zijn 'stekelhuidje' liet hij zich inspireren door de natuur. "Een zee-egel is een mooi voorbeeld", zegt hij. "Omdat de stekels van een zee-egel zo dicht op elkaar zitten, gaan algen en zeepokken graag op de top van zo'n stekel zitten", legt hij uit. "Maar omdat het oppervlak van het uiteinde van zo'n stekel heel klein is, hechten ze daar niet goed en zoeken ze andere plek op."

"Het is geen magic", waarschuwt de Hoofddorper. "Verwacht niet dat er nooit iets op de romp gaat zitten." Maar om de romp schoon te maken, heb je in ieder geval geen hogedrukspuit nodig. "Wat er op zit, kun je met je hand wegvegen."

Containerschepen

Uiteindelijk hoopt hij dat ook containerschepen worden ingepakt met zijn stekelige folie, al is er onder pleziervaart nog een flinke slag te maken. "Die 18 miljoen kleine boten hebben onder water hetzelfde oppervlakte als de 50.000 á 60.000 grote schepen", rekent hij voor.

Breur, met twee anderen genomineerd in de categorie Midden- en Kleinbedrijf, werkte vroeger onder meer voor onderzoeksinstituut TNO in Den Helder, maar runt z'n eenmanszaak nu vanuit een Hoofddorpse woonwijk. "We concentreren ons vooral op de pleziervaart", zegt Breur. "Op boten van 6 tot 30 meter. Daarvan zijn er wereldwijd zo'n 18 miljoen."

Bovendien kunnen ook onbeweegbare objecten als boorplatforms en windturbines onder zeeniveau met Breurs folie worden ingepakt om aanslag te voorkomen.

Publieksprijs

Behalve vijf juryprijzen wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. "Dus als ik de lezer mag oproepen: stem op mij", spoort hij het publiek aan. Over ruim een maand reist hij naar Oostenrijk, waar op 20 juni in de hoofdstad Wenen de winnaars worden bekendgemaakt.

Meer weten?

Bekijk dan de video hieronder, waarin Breur zijn vinding extra toelicht: