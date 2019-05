Recordaantal boeken bij grootste boekenmarkt van Noord-Holland: "Er wordt steeds meer gelezen"

OPMEER - Boekenliefhebbers konden zich dit weekend helemaal uitleven tijdens de grootste boekenmarkt van Noord-Holland, in sporthal De Weyver in Hoogwoud. Ruim 45.000 boeken stonden uitgestald en dit aantal groeit nog ieder jaar.

"Er wordt steeds meer gelezen", zegt organisator Fred Nansink van stichting Boekenmarkt Opmeer. "Dat merkte je ook wel aan de eerste dag toen er veel handelaren voor de deur stonden om boeken op te kopen."

Ondanks dat veel mensen een e-reader hebben, blijft het volgens Nansink belangrijk om iets tastbaars in handen te hebben. Naast duizenden boeken waren er ook CD's, LP's en DVD's te vinden.

Goede doelen

Het is het derde jaar dat de boekenmarkt gehouden wordt en het aantal boeken blijft groeien: "Mensen kunnen het hele jaar hun boeken inleveren in grote kisten die verspreid staan in Opmeer."

Op de markt worden de boeken voor een paar euro verkocht. De opbrengsten gaan naar vijf goede doelen in Opmeer: Award Opmeer, Gabberweek, Golf met Pit, Jeugdbibliotheek Hoogwoud en Raducaneni.