De Peiling: 'Snel veel huizen bijbouwen met een huur tot maximaal 1000 euro'

NOORD-HOLLAND - Woningcorporaties luiden de noodklok: in grote steden als Amsterdam en Utrecht is voor mensen met een middeninkomen geen betaalbaar huurhuis meer te vinden. De corporaties vinden dat er voor deze doelgroep snel flink wat sociale huizen gebouwd moeten worden met een huur tot maximaal 1000 euro.

Nieuw plan

Mensen met een middeninkomen zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen kunnen nauwelijks nog aan betaalbare huurhuizen komen. Woningcorporaties hebben een nieuw plan bedacht. Voorzitter Marnix Norder van Aedes, de koepel van de woningcorporaties, wil dat de Tweede Kamer hiervoor de woningwet aanpast.

Tot 1000 euro

"Nu mogen corporaties alleen sociale huurwoningen bouwen voor lage inkomens met een huur tot 720 euro", zegt voorzitter Norder tegen RTL Nieuws. "Voor middeninkomens willen wij ook sociale huurhuizen met een huur tot ongeveer 1000 euro kunnen bouwen."

Onder een brug slapen

Mensen met een middeninkomen zijn voor huurwoningen nu aangewezen op de vrije sector. Maar volgens Norder is in veel grote steden met een verhitte woningmarkt onder de 1200 euro huur per maand niks meer te vinden. "Als je een inkomen hebt van 43.000 Euro samen met je partner, dan kan je maximaal een huur betalen van 800 euro. We kunnen deze mensen toch niet onder de brug laten slapen? Ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning en te weinig voor een koophuis. Er zijn echte oplossingen nodig."

Huurstijging van 600 naar 1300 euro

Ook huurhuizen in de vrije sector, die oorspronkelijk voor middeninkomens zijn gebouwd, zijn door de jaarlijkse huurverhogingen voor veel mensen onbetaalbaar geworden.RTL Nieuws sprak met Francisca en Arie Kapitein.. Zij wonen in appartement op het Java-eiland in Amsterdam. "Toen we hier 22 jaar geleden kwamen wonen betaalden we 601 euro per maand. Nu gaat de huur per 1 juli naar 1291 euro', zegt Francisca. "In het begin was het goed te doen, want we werkten nog allebei, Maar nu moeten we rondkomen van ons pensioen."

Wat vind jij?

Snel veel huizen bijbouwen met een huur tot maximaal 1000 euro. Is dat een goed idee of niet? En hoe voorkomen we dat ook die huizen na een paar jaar flink meer kosten? Wat ben jij nu per maand kwijt aan wonen? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.