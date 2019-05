Dijklander ziekenhuis hoopt personeelstekort op korte termijn op te lossen

HOORN - Het Dijklander ziekenhuis hoopt dat het personeelstekort op de operatiekamers op korte termijn is opgelost. Daarmee hopen ze dat alle operaties vanaf volgende week weer door kunnen gaan.

Honderd procent garantie dat alle operaties vanaf volgende week doorgaan kan het ziekenhuis niet geven. Wel doen ze er achter de schermen alles aan om hiervoor te zorgen en wordt er hard gewerkt.

Sinds vorige week heeft het ziekenhuis een aantal kijkoperaties moeten schrappen. Het gaat hierbij om zo'n twee tot acht operaties per dag, over een periode van twee weken. De reden is een tekort aan medewerkers op de operatiekamers.

Ziekmeldingen

Een woordvoerder laat weten dat het een landelijk probleem is, waar ook het Dijklander ziekenhuis mee te maken heeft. Toen ruim een week geleden drie medewerkers van de OK zich ziek hadden gemeld, kwam het ziekenhuis in serieuze problemen. Er leek geen andere optie dan het schrappen van de kijkoperaties.

Of er een verband is tussen de ziekmeldingen en de onvrede onder het personeel is niet met zekerheid te zeggen. Sinds de fusie tussen de ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend wordt er 's avonds en in de weekenden uitsluitend in Hoorn geopereerd. Personeel uit de omgeving Purmerend moet dan in Hoorn overnachten en zou daar niet blij mee zijn.

Bezorgde telefoontjes van patiënten

Woordvoerder: "Het is te kort door de bocht om dit als reden op te geven voor het huidige personeelstekort. Maar het is wel een onderwerp dat op de achtergrond speelt."

Het ziekenhuis krijgt veel telefoontjes van ongeruste patiënten die zich afvragen of hun geplande operatie wel doorgaat. "We willen het probleem vooral niet groter maken dan het is. We vinden het heel vervelend voor de getroffen patiënten en hopen echt dat alle operaties vanaf volgende week maandag weer door kunnen gaan."