GVB woest op spoorlopers na overwinning Ajax: "Dit doe je gewoon niet"

AMSTERDAM - Het GVB is furieus op de groep Ajax-supporters die na de winst van de KNVB Beker langs het metrospoor liepen. "Hebben ze enig idee wat het betekent? Het is echt levensgevaarlijk. Dit soort dingen doe je niet."

Een groep Ajax-supporters was rond 21.00 uur op weg vanaf het Waterlooplein richting de Arena. Volgens de metrobestuurder braken supporters de deur van de metro nabij station Van der Madeweg open en liep een grote groep vervolgens langs het spoor.

Stroom eraf

De metro's op de lijnen 50, 51, 53 en 54 bij de verschillende stations werden daarop stilgezet. Het stroom werd van de derde rail gehaald. Reizigers werden verzocht om uit te stappen. Hoewel de dienstregeling later weer kon worden hervat, waren er tot 23.30 vertragingen.

Een woordvoerder van het GVB heeft er geen goed woord voor over. "Het is super levensgevaarlijk. En ook de dienstregeling raakte ontregeld omdat het een domino-effect heeft." Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.