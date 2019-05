Bevrijdingsfeest Hoorn blijkt enorme flop: DJ's draaien voor niemand

HOORN - De Roode Steen in Hoorn was gisteren uitgestorven. Het bevrijdingsfeest wat elk jaar wordt georganiseerd op 5 mei trok dit jaar geen bezoekers. Het koude weer, de wedstrijd van Ajax en het gebrek aan communicatie lijken de boosdoeners: "Ik wist niet eens dat er een feest was."

Op Facebook reageren inwoners geïrriteerd op het gebrek aan communicatie rondom het evenement. "Dit was de zieligste bevrijdingsdag ooit in Hoorn", zegt een inwoner. "Dat krijg je ervan als het niet goed wordt aangekondigd", roept een ander. Toch was niet iedereen het daarmee eens. "Er is elk jaar een feest op de Roode Steen. Dus ook dit jaar." Een ander reageert: "Het weer werkte ook niet mee. Niets aan te doen."

Stichting de Roode Steen was dit jaar één van de organisatoren en plaatste op 1 mei voor het eerst een bericht op hun Facebook over het evenement. De gemeente Hoorn geeft aan niets te hebben gedaan aan de communicatie omtrent het evenement omdat zij geen organisator waren.

Wat ook niet hielp was dat andere feestorganisaties uit de stad tegenstrijdige berichten schreven. 'Fun in Hoorn' plaatste vorige week al een bericht dat het ernaar uit zag dat er dit jaar geen feest zou zijn op de Roode Steen.

Drie uur eerder opgeruimd

Tot overmaat van ramp besloot de organisatie ook nog om het feest drie uur eerder op te ruimen. Danny van Gent plaatste hierover een foto in de Facebook-groep Hoorns Open Discussie Platform en licht toe: "Er was helemaal niemand. Iedereen stond bij de kroegen te wachten tot Ajax begon. Na de wedstrijd had iedereen nog wel zin in feestje, want het zou tot tien uur 's avonds duren. Maar toen was het al opgeruimd."