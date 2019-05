Graffiti op politiepost Bloemendaal aan Zee: politie zoekt 'artiest' achter handtekening

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Op en rond de politiepost in Bloemendaal aan Zee zijn de afgelopen tijd meerdere identieke tags achtergelaten. De politie heeft geen idee wie er achter het vandalisme zit en roept daarom de hulp van het publiek in.

Behalve naar de identiteit van de kunstenaar is de politie op zoek naar de betekenis van de lettercombinatie 'DAC'. "We zijn toch erg nieuwsgierig naar waar 'DAC' voor staat en wie deze kunstenaar is, schrijft de politie op Facebook.

Het publiek helpt de politie graag, zo blijkt uit de reacties onder de post. "Ik zou het in de ACAB-hoek zoeken", verwijst een man naar de afkorting van All Cops Are Bastards, een veelgebruikte afkorting om de politie te beledigen. Een ander weet juist zeker dat het 'geen boodschap naar de politie is, maar een tag'.

Zandvoortse ondernemer

Mogelijk zetten camerabeelden van een Zandvoortse ondernemer op het juiste spoor. Bij zijn surfschool werd dezelfde afkorting op de muur gekalkt. "Alles is al handen van de politie", schrijft hij.