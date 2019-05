Onderzoek naar verdachte aannemers, Amsterdam mogelijk voor veel geld gedupeerd

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam is mogelijk voor veel geld het schip in gegaan doordat aannemers onderling prijsafspraken zouden hebben gemaakt over aanbestedingen voor bouwprojecten. Het gaat om aanbestedingen van elk tussen de 100 duizend en 2 miljoen euro.

De Autoriteit Consument & Markt is een onderzoek gestart en heeft afgelopen maand verschillende invallen bij verdachte aannemers gedaan. Hoeveel invallen dat zijn geweest, wil de ACM niet zeggen. Ook wil de ACM niet kwijt welke aanbestedingen voor grond-, weg- en waterprojecten verdacht zijn.

Ook is niet bekend hoe groot de schade voor de gemeente Amsterdam is.

Tips

ACM kreeg verschillende tips binnen dat aannemers afspraken zouden hebben gemaakt over de hoogte van de prijzen en wie de opdracht zou krijgen. Als dat klopt, is de concurrentie vervalst en kan dat mogelijk hebben geleid tot hogere prijzen voor de gemeente Amsterdam, lagere kwaliteit of minder innovatie.

Bij de invallen is digitaal materiaal van de aannemers in beslag genomen, zoals e-mails en documenten. Ook zijn telefoons van verdachte medewerkers in beslag genomen. Een woordvoerder verwacht dat het onderzoek zeker maanden gaat duren.

Boete

Als bewezen wordt dat de aannemers inderdaad buiten het boekje zijn gegaan, kunnen ze een boete krijgen tot 10 procent van de jaaromzet. Leidinggevenden kunnen een persoonlijke boete krijgen.