Alkmaarse shoarmazaak Jerusalem besmeurd met graffiti

ALKMAAR - Shoarmazaak Jerusalem in Alkmaar is beklad met graffiti. Dat is te zien op een foto die op Facebook is geplaatst. De blauwe 'letters' zouden gisteren (op Bevrijdingsdag) op de ruiten zijn gekalkt.

Het is nog onduidelijk of het om een tekst gaat of om een paar willekeurige strepen. Ook is nog niet bekend wie er achter de bekladding zit.

Onder de foto van de bekladding zijn verontwaardigde reacties te lezen: