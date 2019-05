Uit nestkast gevallen bosuiltjes eten muizenvoorraad leeg: opvang zoekt steuntje in de rug

AMSTERDAM - Het gaat goed met vijf jonge bosuiltjes die eind maart uit een nestkast waren gevallen in Amsterdam. Dat meldt Vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht op Facebook. De diertjes zijn flink aan het groeien en zitten inmiddels in een groot buitenverblijf.

Inmiddels is de groep versterkt door twee nieuwe bosuiltjes die werden gevonden. Die zitten op dit moment nog binnen en worden met de hand grootgebracht door de vrijwilligers van de opvang.

Lees ook: Vogelopvang heeft handen vol aan schattige bosuiltjes door gevallen nestkast

Grotere uilen, betekent ook grote honger: de opvang voert de vogels nu zo'n 40 muizen per dag. Ze eten inmiddels zoveel dat de voorraad muisjes op begint te raken.

Op Facebook vraagt De Toevlucht dan ook om "een steuntje in de rug". "Heeft u een centje over, stuur het naar onze bankrekening", valt er te lezen in het bericht. Mensen kunnen ook helpen door bijvoorbeeld de verblijven schoon te maken.