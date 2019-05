Busje raakt van de weg en crasht tegen bomen bij oprit A1

EEMNES - Een busje is gisteravond bij de afrit op de A1 van Eemnes naar Amsterdam in de bosjes gereden. De auto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en knalde volgens een getuige tegen twee bomen.

Op foto's is te zien dat de schade aan het voertuig groot is: de neus is volledig ineen gedeukt. Toch is de bestuurder er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

Omdat de berging van de auto complex was, is de A1 in de richting van Amsterdam lange tijd gedeeltelijk afgesloten geweest.