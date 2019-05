Zolderkamer afgebrand in Bussumse woning

BUSSUM - In een woning aan de Hildegondestraat in Bussum is vannacht brand uitgebroken op zolder. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak sloegen.

De brand begon rond 02.00 uur. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle, maar het na blussen van de smeuelende resten duurde nog uren. De bewoners van het pand waren op tijd de woning uit. Er raakte niemand gewond.

Naast het vuur was er veel rookontwikkeling te zien in het huis. Stichting Salvage gaat kijken of het pand nog bewoonbaar is.