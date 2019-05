Opgelapte postduif stelt geduld op de proef: drie keer uitgezet, drie keer teruggevlogen

IJMUIDEN - Medewerkers van de dierenambulance Velsen hebben afgelopen week een flinke kluif gehad aan een postduif. Toen ze het dier z'n vrijheid gunden, zat hij binnen mum van tijd weer voor de ambulancepost. En ook de tweede en de derde keer vloog hij regelrecht terug naar de Kromhoutstraat in IJmuiden.

Wie een postduif z'n vrijheid gunt, weet precies waar hij naartoe vliegt: naar huis. Maar wat als een duif zich in de tussentijd ergens anders thuis is gaan voelen?

Dat was dus het geval bij de postduif die de afgelopen tijd werd opgevangen door de Velsense stichting. De vogel was zo gehecht geraakt aan z'n nieuwe adres, dat z'n navigatie 'm tot drie keer toe terug naar z'n verzorgers leidde.

Vandaag is de postduif voor de vierde keer vrijgelaten. Om te voorkomen dat hij opnieuw terugkeert, is een plek verder van de ambulancepost uitgezocht, schrijft de stichting. "We hebben 'm ergens achter in Haarlem uitgezet", aldus een medewerker.

Tot nog toe heeft de duif zich niet meer bij de ambulancepost laten zien. "Gelukkig besloot de duif dat het tijd was om verder te vliegen en naar z'n eigen huisje te gaan."