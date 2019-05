Grote vreugde bij supporters in cafés en bij het stadion na winst van Ajax

AMSTERDAM - Overal in cafés in Amsterdam werd gekeken naar de bekerfinale tussen Willem II en Ajax, die de Amsterdammers overtuigend wonnen met 4-0. Daar was grote blijdschap, maar ook de supporters die er live bij waren hadden een top middag gehad.

"Ik was gisteren al strontzenuwachtig', zei een van de supporters die in een tent bij café Kuijpers naar de wedstrijd keek. "Nu een klein beetje vieren, want ik moet morgen wel weer werken. Woensdag is het grote feest!", zei een ander.

Ook op het Leidseplein in de hoofdstad was het als vanouds een feest na de overwinning van de Ajacieden.

Deze gelukkigen hadden de wedstrijd in het stadion gekeken en waren heel blij met de uitslag.