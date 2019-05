Het Gooi Bevrijd: konvooi legervoertuigen neemt Hilversum mee terug in de tijd

HILVERSUM - Wie vandaag Bevrijdingsdag in Hilversum vierde, was getuige van Het Gooi Bevrijd. Geallieerde soldaten in uniform, legervoertuigen in konvooi en dansende mensen in de straten: alles om de bezoekers een indruk te geven van de uitgelaten stemming op 5 mei 1945.

"Ik heb nog nooit zo iets meegemaakt in deze regio", zegt een mannelijke acteur met baret. "Ongelooflijk, hoe het enthousiasme van de mensen is. We zijn heel erg onder de indruk."

Zodra het konvooi halt houdt, kunnen bezoekers de legervoertuigen van dichtbij bekijken of er zelfs in gaan zitten. "We hebben 84 voertuigen, en 40 motoren, dus ja, dat is wel wat", aldus een van de deelnemers.