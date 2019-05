"Dat is één", zei De Ligt na het winnen van de beker

ROTTERDAM - Aanvoerder Matthijs de Ligt van Ajax was dolblij met de KNVB-beker. "Dat is één", zei hij voor de camera van FOX Sports na de met 4-0 gewonnen finale tegen Willem II in De Kuip. Ajax kan dit jaar ook nog landskampioen worden en maakt tevens nog kans op de titel in de Champions League.

De verdediger sprak van een lastige eerste helft. "Compliment voor Willem II, dat ons goed opjaagde. Maar de 1-0 was wel het omslagpunt in de wedstrijd", zei De Ligt. "Deze prijs is heel fijn en geeft ons extra motivatie voor de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League."

Klaas-Jan Huntelaar

Met twee doelpunten had Klaas-Jan Huntelaar een belangrijk aandeel in de 4-0-zege. "In het begin waren we wat zoekende en onrustig aan de bal. Na die goals stonden we er beter in. We speelden het na rust goed uit. Dan komen die momenten vanzelf." Woensdag speelt Ajax de tweede halve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Ook de landstitel is binnen bereik. Huntelaar: "Dit was een mooie opwarmer."

De spits was blij met de kans die hij kreeg van Ten Hag. "De trainer vertelde het eergisteren. Ik had me er al wel op gefocust." Met een lachje: "Het was een goede keuze."

Ten Hag: "Het gaat om titels"

"Uiteindelijk gaat het om titels", zei trainer Erik te Hag. "We hebben de eerste prijs binnen, maar we zijn nog niet tevreden. We wilden dit ook voor de fans doen want we hebben een aantal jaar droog gestaan." Ten Hag is blij met zijn speler. "Ze zijn zo ontzettend gretig. Deze prijs wakkert de hongerigheid aan en motiveert. Nu een biertje of wijntje, niet te veel, maar dat weten ze wel. Daarna snel de blik op woensdag."