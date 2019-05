Heerhugowaard viert de vrijheid: 'Ben de Canadezen nog steeds dankbaar'

HEERHUGOWAARD - Een draaimolen, oldtimers, optredens en een kofferbakmarkt: Heerhugowaard viert 5 mei met talloze activiteiten en gezelligheid. Jong en oud, iedereen is van de partij.

Ondanks de hagelbui in de ochtenduren is Bevrijdingsdag in de stad een uitgelaten feest geworden. Onder het genot van live-muziek kan er tot vanavond laat op het Raadhuisplein gegeten, gedronken en gedanst worden.



'Leuk centje bijverdiend'

Riet Spaans zit achter haar auto. Op de tafel voor haar staat haar koopwaar, die ze zorgvuldig heeft uitgestald. "Ik spaar een heel jaar voor deze markt, ik heb ook al een leuk centje bijverdiend."

Omdat Spaans de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, weet ze wat vrijheid betekent. Toen ze een jaar of acht was, werd het land bevrijd. "Ik bedank de Canadezen nog steeds, zij hebben ons vrij gemaakt. Voor mij is bevrijdingsdag heel bijzonder, en ik ben gelukkig. Toen waren we arm, nu zijn we rijk."

Het festival op het plein duurt tot ongeveer 22.00 uur vanavond.