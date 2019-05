Zoon (17) van tafelzuurkoning Kesbeke beroofd: familie looft 2.500 euro tipgeld uit

HALFWEG - De 17-jarige zoon van tafelzuurkoning Oos Kesbeke is donderdagavond in z'n woonplaats Halfweg beroofd. Om de daders op het spoor te komen, looft de familie een beloning van 2.500 euro uit.

"Het was een normale avond, ik wilde naar huis fietsen", vertelt slachtoffer Silvian bij het spoorviaduct op de Teding van Berkhoutweg in Halfweg, waar hij donderdagavond tegen de grond werd gewerkt.

'Nog iemand'

De man die voor het tunneltje op hem afkwam, kon hij nog ontwijken, maar een paar seconden later blijkt er ook iemand aan het einde van het tunneltje te staan. "Van achter het viaducht kwam er nog iemand aanlopen, en toen ben ik tegen de grond aangedrukt."

De straatrovers halen z'n ringen van z'n vingers en z'n horloge van z'n pols en verdwijnen. Vooral dat horloge - een dure Audemars Piguet - is een flink verlies. "Dat was het horloge van mijn vader", zegt Silvian over het familie-erfstuk. "Daar zit voor mij een heel grote emotionele waarde aan", erkent zijn vader Oos. "Dus die moet in de familie blijven."

'Machteloos'

Silvian heeft aangifte gedaan, maar daarmee zijn bezittingen nog niet terug. "Je voelt je machteloos, dat is het klote eraan." In de hoop dat mensen hun mond voorbijpraten en de daders verraden, heeft de familie een flink bedrag aan tipgeld uitgeloofd. "Ik heb nu 2.500 euro als beloning beschikbaar gesteld voor degene die de gouden tip zal geven", zegt Oos.

Op het speciaal daarvoor in het leven geroepen e-mailadres berovinghalfweg@hotmail.com stromen de reacties binnen. "We hopen dat we dat de daders gepakt worden", besluit Oos.