Eerste prijs is binnen voor Ajax: de KNVB-beker

ROTTERDAM - Ajax heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. Na 1834 dagen zonder prijs veroverden de mannen van trainer Erik ten Hag in De Kuip in Rotterdam de KNVB-beker door met 4-0 te winnen van Willem II. Bij de rust stonden de Amsterdammers al met 2-0 voor. De doelpunten van de Amsterdammers kwamen op naam van Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar (2x) en Rasmus Kristensen.

De wedstrijd begon wat later omdat de bussen uit Tilburg vertraagd waren. Om 18.00 uur stonden nog veel supporters buiten het stadion in de rijen. Ook moest nog even worden gewacht tot de rook van het vuurwerk was opgetrokken.

Kristensen en Huntelaar in basis

Bij Ajax speelde Rasmus Kristensen als rechtsback, zoals hij dat in het grootste deel van de eerdere bekerwedstrijden ook deed. Noussair Mazaroui startte op het middenveld, waar Lasse Schöne plaats moest maken. In de punt van de aanval mocht Huntelaar plaatsnemen, waardoor David Neres op de bank belandde.

Willem II zette meteen veel druk om te voorkomen dat Ajax in het eigen spel kon komen. Na tien minuten was de eerste echte kans desalniettemin voor Ajax. Donny van de Beek trok de bal voor, waarna Huntelaar de bal net naast tikte. Na ruim een kwartier kreeg ook Willem II een grote kans via Alexander Isak, maar Matthijs de Ligt greep op het laatste moment goed in. Beide ploegen gooiden veel energie in de strijd, waardoor het een wat rommelig maar aantrekkelijk duel werd.

Twee goals snel achter elkaar

Het was Ajax dat in de 38e minuut de score opende. Uit een kort genomen hoekschop gaf Dusan Tadic een voorzet die door Daley Blind in de draai knap werd binnen gekopt: 0-1.

Een minuut later was het al 0-2 door Huntelaar na een heerlijke aanval. Huntelaar was daarmee de oudste speler ooit die scoorde in een bekerfinale. Zijn 0-2 was ook meteen de ruststand.

De Ligt voorkwam meteen na de rust dat Willem II de aansluistingstreffer kon maken. Hij voorkwam dat Vangelis Pavlidis van dichtbij kon scoren. Ajax had in de 53e minuut de kans om er 3-0 van te maken toen keeper Wellenreuther heel ver zijn doel uitkwam. Hakim Ziyech omspeelde hem maar had te veel tijd nodig om de bal weer onder controle te krijgen om hem in het lege doel te schieten. ook Tadic lukte dat niet, zijn inzet werd van de lijn gehaald.

In de 58e minuut legde scheidsrechter Gözübüyük het spel enioge tijd stil nadat er achter het doel van keeper Wellenreuther veel kleurrijk vuurwerk werd afgestoken.

Na ruim een uur spelen hield iedereen bij Ajax zijn hart vast toen De Ligt bij een kopduel hard in aanraking kwam met het achterhoofd van Pavilidis, maar de granieten centrale verdediger van de Amsterdammers kon na behandeling verder.

Kort daarna werd het 0-3, na opnieuw een mooie aanval. Nico Tagliafico trok de bal terug op Van de Beek, die de bal doorspeelde op Huntelaar. De spits aarzelde niet en liet zijn tweede doelpunt van de middag aantekenen.

Met nog een kwartier te gaan schoof Rasmus Kristensen de 0-4 binnen op aangeven van Mazraoui.

De ontlading om het winnen van de eerste prijs sinds lang was groot bij de Ajacieden, waarna het wachten was op de uitreiking van de 'dennenappel', die voor het eerst sinds 2010 mee mag naar Amsterdam.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Blind, Tagliafico; Mazraoui, Van de Beek, De Jong (Schöne/79); Ziyech (Neres/57), Huntelaar, Tadic (Labyad/73)

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis (Crowley/62), Meissner, Heerkens, Peters, Dankerlui (Vrousai/62); Llonch, Tapia, Palacios; Isak, Pavlidis