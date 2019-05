Singer-songwriter Yorick van Norden kondigt nieuw album aan: "Wordt een bijzonder project"

HAARLEM - De Haarlemse singer-songwriter Yorick van Norden duikt komend jaar de studio in om nieuw album te produceren. Dat zegt hij voor de camera van NH Nieuws. "Dat horen jullie nu voor het eerst."

Binnenkort maakt hij bekend wat hij precies gaat doen, maar na afloop van zijn optreden op Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout wil hij al wel kwijt dat het 'een bijzonder project' wordt.

'Ode aan vergeten pophelden'

Van Norden beklom dit voorjaar geregeld het podium met Groninger Anne Soldaat (Daryll-Ann), om hun plaat 'Unsong Heroes Too' te promoten. Net als op 'Unsong Heroes' brengen de artiesten op die plaat 'een ode aan vergeten pophelden, gecombineerd met eigen werk'.

Zijn tweede solo-album - The Jester - dateert van september vorig jaar, en heeft sindsdien menig muziekliefhebber kunnen bekoren. 'De perfecte popplaat', noemde muziektijdschrift OOR het album, om er met een 'muzikaal hart-en-ziel-meesterwerk' nog een schepje bovenop te doen.

Lees ook: Haarlemse Yorick van Norden in race voor Edison



Het podium beklimmen op Lowlands of in Ahoy 'zou leuk zijn als het er een keer van komt', maar de singer-songwriter hoopt vooral 'te blijven doen' wat hij doet: "...en dat is liedjes maken, platen maken en met een band voor publiek spelen. Als ik dat lang kan blijven doen, ben ik heel blij."