Ajax met Huntelaar en Kristensen tegen Willem II voor de beker

ROTTERDAM - Ajax start de bekerfinale in De Kuip in Rotterdam tegen Willem II met Klaas-Jan Huntelaar en Rasmus Kristensen in de basis. Noussair Mazraoui start op het middenveld, waardoor Lasse Schöne op de bank begint. Ook Joël Veltman en David Neres beginnen op de bank ten faveure van Kristensen en Huntelaar.

De Ajacieden kunnen de beker voor de negentiende keer winnen. Voor Willem II zou het de derde keer zijn.

Ajax is nog in de race op drie fronten, maar de spelers zijn er op gebrand om deze eerste prijs te pakken. Woensdag kan de ploeg zich plaatsen voor de finale van de Champions League en als de Amsterdammers thuis winnen van FC Utrecht en uit van De Graafschap dan zijn ze ook landskampioen.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Blind, Tagliafico; Mazraoui, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Huntelaar, Tadic.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Leweis, Meissner, Heerkens, Peters, Dankerlui; Llonch, Tapia, Palacios; Isak, Pavlidis

Live op de radio

De wedstrijd is live te volgen op de radio. Vanaf 17.00 uur hoor je op NH Radio bij Keur in de Middag de eerste bijdragen vanuit De Kuip. Vanaf 18.00 uur gaan we helemaal los en volgt er een integraal live-verslag van de wedstrijd met commentaar van Sjors Blaauw en Edward Dekker. Tot en met de huldiging hoef je dus geen seconde te missen. De extra uitzending van NH Sport duurt tot 21.00 uur.

Sfeer op tv

Op televisie maken NH Sport en AT5 tussen 17.00 en 18.00 uur een gezamenlijke uitzending met sfeerimpressies en interviews van supporters die de wedstrijd in Amsterdam en Rotterdam gaan volgen. Uiteraard zie je beelden van de stoet van bussen die de in totaal 15.000 fans naar de havenstad vervoeren.