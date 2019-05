AFC landskampioen na 5-0 winst op Scheveningen

AMSTERDAM - AFC is kampioen van de tweede divisie en dus landskampioen bij de amateurs. En dat terwijl er nog drie wedstrijden gespeeld moeten worden. AFC behaalde het kampioenschap op het eigen sportpark Goed Genoeg door met 5-0 van Scheveningen te winnen. De club werd daarmee onbereikbaar voor de andere ploegen van de tweede divisie.

Onder het toeziend oog van vele bekende AFC-supporters kwam de ploeg van coach Uli Landvreugd al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na zes minuten sprintte Melvin Grootfaam langs zijn tegenstander om vervolgens ook keeper Bénard te passeren. AFC speelde een beetje zenuwachtig in de eerste helft, maar in de tweede helft ging het beter.

Het ging helemaal goed nadat de Amsterdammers elf minuten na de rust een penalty kregen na hands in het strafschopgebied. Kenny Teijsse benutte de strafschop.

Niet lang daarna zag de verdediging van Scheveningen topscorer Raily Ignacio helemaal over het hoofd. De spits kon de bal op aangeven van Grootfaam helemaal vrijstaand in de hoek schieten voor de 3-0. Milan Hoek maakte er bijna 4-0 van, maar zijn schot caramboleerde via de hand van de keeper, de rechter paal en de linker paal uit het doel.

Zeven minuten voor tijd kopte Ignacio, de topscorer van de tweede divisie, ook de 4-0 nog achter doelman Bénard uit een mooie voorzet van de net ingevallen Thomas van den Brink. Een Ignacio had er nog geen genoeg van, want vijf minuten later bracht hij de eindstand op 5-0.

De Amsterdammers werden kampioen zonder vaste krachten Jonathan Richard (geblesseerd) en aanvoerder Magid Jansen, die bij de bevaliing van zijn vrouw in het ziekenhuis zat.

Daarna gingen de rode badjassen aan en kon de kampioensschaal in ontvangst worden genomen. Het zal nog lang feest zijn in het clubhuis van de Amsterdammers.

Opstelling AFC: Zonneveld; Kwee (v.d. Brink/83), Kulhan (Nijpels/97), Maatsen, Claver; Kenny Teijsse, Hoek, Yordi Teijsse; Belarbi (Jesse/79), Ignacio, Grootfaam

Opstelling Scheveningen: Bénard; Van Ree, El Moussaoui, de Jong, Koorndijk; Schwiebbe, Resodihardjo, Peters; Aldogan, Robinson (Gula/86), Roeleveld (Donald/17)