Agent bevrijdt verwaarloosde kinderen uit snikheet huis: "Ze vertoonden dierlijk gedrag"

ZAANDAM - De politie in Zaandam heeft enige tijd geleden twee zwaar verwaarloosde kinderen ontdekt in een flat. De kinderen vertoonden volgens de politie zelfs "dierlijk gedrag" en hadden een eigen taal ontwikkeld.

Toen de agent de kinderen ontdekte, waren ze alleen thuis. Een buurvrouw had de politie gewaarschuwd nadat ze de hele dag gehuil had horen komen uit het huis van haar buren.

Vastgemaakt met riem

De deur van de kamer waarin de kinderen - twee broertjes - zaten, was vastgemaakt met een riem. In de woning was het zeer heet en er stonden geen ramen open. Ook was er geen eten of drinken voor de kinderen, die dringend verzorging nodig hadden.

Nadat de politie de deur had opengebroken viel een van de jongetjes flauw, vermoedelijk door oververhitting. Die dag was het zeker 25 graden.

Moeder nooit gekomen

De politie heeft nog enige tijd gewacht tot de moeder thuis kwam, maar die is nooit meer gekomen. Medewerkers van jeugdzorg hebben zich toen over de kinderen ontfermd.

Eigen taal

Volgens de politie was het bijna onmogelijk om contact te krijgen met de twee. Ze waren namelijk zo veel met z'n tweeën geweest, dat ze een eigen taal hadden verzonnen. Ook vertoonden ze 'dierlijk gedrag'.

Wanneer de jongens precies zijn ontdekt, is niet bekendgemaakt. Inspecteur Tom Verweij van de politie Zaanstreek plaatste het aangrijpende verhaal gisteren op Facebook.

End of Watch

"Vermoedelijk waren ze al maandenlang niet buiten geweest. Ik moet denken aan een scene uit de film 'End of Watch', waarbij agenten een aantal kinderen ontdekken terwijl die kinderen zijn opgesloten in een kast", schrijft hij. "Ik waan mij in een remake op deze film."

In korte tijd zijn er al honderden reacties gekomen op zijn artikel. "Blij dat de jongetjes veilig zijn. Jullie hebben topwerk verricht!", reageert iemand.