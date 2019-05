Bevrijdingspop in Haarlem blijft droog

HAARLEM - Het is vandaag 5 mei, en dat betekent dat de vrijheid weer volop gevierd gaat worden. Zo ook op Bevrijdingspop in Haarlem. Rond het middaguur barst het feest in de Haarlemmerhout.

De feestgangers druppelen op dit moment langzaam binnen. De organisatie van Bevrijdingspop heeft er in ieder geval al zin in. "Lieve mensen, we zijn er echt, echt, echt bijna klaar voor!!", schrijft de organisatie op Twitter.

LIVE Kijk vanmiddag vanaf 17.15 uur naar een speciale uitzending, rechtstreeks vanuit Haarlem. Je kijkt de livestream op deze website.

Op het programma staan onder meer Haarlemmer Yorick van Norden, rapper Donnie, Ronnie Flex, YouTuber Kalvijn en Van Dik Hout.

Weerman Jan Visser heeft goed nieuws voor alle festiviteiten vanmiddag: de poncho's en paraplu's kan je thuis laten. "De wolken trekken weg en de zon gaat zich laten zien."

Toch wil hij ook nog een slag om de arm houden. "Dat de zon doorkomt, betekent niet dat je al in je shirtje kan gaan springen. Het is met 11 graden nog erg fris buiten.