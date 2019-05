Gezin reist jaar met de camper door Europa én maakt stranden schoon

KORTENHOEF - Vorig jaar augustus liet het gezin hun leven in Kortenhoef achter zich om er met de camper op uit te trekken. Inmiddels zijn ze via Scandinavië en het zuiden van Europa in Griekenland terecht gekomen, en héél wat zwerfafval verder... Hoe is het ze vergaan?

Hun missie is om tijdens hun reis aandacht te vragen voor het plasticprobleem. Op het Instagram-account WeSeaWaste, dat vader Arno Kooijman bijhoudt, zijn motiverende berichten te lezen. "We hopen ook andere mensen te inspireren om hetzelfde te doen", vertelt hij.



NH Nieuws-programmamaker Eline Boshuizen zocht het gezin twee keer op tijdens hun reis. In augustus reisde ze het gezin achterna naar Zweden, toen hun avontuur net begon. In december bezocht ze de familie in Portugal, waar ze op dat moment een maand lang verbleven. Bekijk hier de aflevering van Eline De Wereld Rond:



De aflevering wordt op 7 mei bij NH Nieuws op tv uitgezonden om 18.10, 20.10 en 22.10 uur.