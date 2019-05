Daphne (30) beklimt deze maand de Mount Everest: "Op de top staan voelt als een overwinning"

HAARLEMMERMEER - Ze is op dit moment óp de Mount Everest en wil als derde Nederlandse vrouw de top bereiken. Daphne de Jong, oorspronkelijk Hoofddorpse, ziet het als de ultieme uitdaging. De omstandigheden op de berg zijn bar en gevaren zijn groot, maar niets lijkt de blondine tegen te houden.

Op dit moment is Daphne bezig met haar derde zogeheten rotatie, waarbij ze naar kamp drie op de berg klimt. Dat kamp bevindt zich op een hoogte van 7.200 meter. "Je hoort het ijs kraken onder je", vertelt Daphne aan NH Nieuws. "Als je naar beneden kijkt en ziet hoe diep het is, dan denk je wel: 'dit moet ik goed doen'. Je voelt die constante spanning", beschrijft ze.



Daphne is een goede vriendin van NH Nieuws-verslaggever Eline Boshuizen, die voor haar programma Eline De Wereld Rond inspirerende Noord-Hollanders volgt over de hele wereld. Een bezoek aan Nepal zat er niet in, maar contact met Daphne op de berg is wél mogelijk omdat er tegenwoordig een internetverbinding is bij het Basecamp.



Daphne groeide op in Hoofddorp en woonde als twintiger in Haarlem. Ze vertrok na haar pilotenopleiding CAE naar het buitenland om haar dromen na te jagen. Zo werkte ze voor NASA en Amazon in de Verenigde Staten. Momenteel werkt ze bij Google in Californië, waar ze zelfrijdende auto’s op de straten willen krijgen.Hoe ze in vredesnaam naast zo’n druk leven de tijd heeft om marathons te lopen en bergen te beklimmen, is voor iedereen een groot raadsel. Vrienden en familie waren niet heel erg verbaasd toen Daphne aankondigde dat ze de Mount Everest wilde beklimmen.Wie Mount Everest wil beklimmen, moet maanden trainen. De beklimming is niet zonder gevaren: gemiddeld sterven er zes mensen per jaar aan hoogteziekte of de barre weersomstandigheden.Het afgelopen jaar was het voor Daphne trainen, trainen en nog eens trainen. Op 21 maart vertrok ze naar het Himalayagebergte in Nepal. Ze reisde eerst af naar Basecamp, waar Daphne twee maanden verblijft om zich voor te bereiden op de klim naar de top.Tijdens de verschillende trainingen, de zogeheten rotaties, beklimt het team van Daphne telkens een deel van de berg, waarna ze weer terugkomen in Basecamp. Dit doen ze om te wennen aan de condities op de berg (weinig zuurstof) en weer te kunnen herstellen.Voor het thuisfront is het wachten. Wachten tot er weer een bericht komt van Daphne. Geen bericht is goed bericht. Na de derde rotatie, waar Daphne nu mee bezig is, is het tijd voor de vierde en laatste rotatie. Dan klimt ze naar de top, op 8.848 meter hoogte. Haar ultieme doel.