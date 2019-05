Plezierjacht vliegt tijdens varen in brand in Amsterdam

AMSTERDAM - Op het Nieuwe Meer in Amsterdam is vannacht een plezierjacht tijdens het varen in brand gevlogen. Eén opvarenden is naar het ziekenhuis gebracht.

De in totaal drie opvarenden waren vannacht nog een tochtje aan het maken toen het plezierjacht even voor 01.00 uur vlam vatte. Er kwam meteen veel rook uit de machinekamer en het dan ook alle schijn van dat de brand daar is onstaan.

Hierna werd vlug aangemeerd in de haven van watersportvereniging Onklaar Anker, waar ook de hulpdiensten snel aanwezig waren. Een van de personen aan boord is met ademhalingsproblemen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer en politie doen nog onderzoek naar hoe de brand precies is ontstaan.