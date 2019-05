Haarlem herdenkt oorlogslachtoffers met indrukwekkende 4 mei-ceremonie

HAARLEM - Ook in Haarlem werd de Tweede wereldoorlog herdacht. De speciale ceremonie begon in de Grote Kerk. Vervolgens werd een stille tocht gelopen naar De Dreef waar op 7 maart 1945 vijftien verzetslieden koelbloedig werden geëxecuteerd.

De stille tocht werd door vele Haarlemmers gelopen onder aanvoering van fakkeldrager Jaap Hubbelmeijer. "Ik vind het heel bijzonder om dit doen", vertelt hij na afloop. "Zeker als je ziet hoeveel mensen hier zijn en de stille tocht hebben meegelopen."

De tocht had het herdenkingsmonument op De Dreef als eindpunt. Daar sprak Burgemeester Wienen, werden kransen gelegd en er werden 2 minuten stilte gehouden. "Ik zag ouders met jonge kinderen op de nek en dat is goed", vindt Jaap. "Zo zijn wij vroeger ook door onze ouders, die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, meegenomen." Zijn moeder zat in een kamp in Indonesië, zijn vader maakte in Haarlem de hongerwinter mee, dus ook voor hem persoonlijk zijn er verhalen die de hele dag in zijn gedachte zijn.

Vele ouders met kinderen kwamen naar de herdenking toe. Zo ook een vader met zijn 7-jarige zoontje. Samen legden zij bloemen neer. "Mijn opa heeft hier de gebeurtenissen moeten meemaken, samen met mijn moeder", vertelt de bloemenlegger. "Die woonden in dat pand daar." Zijn zoontje zegt aan 'de mensen die doodgeschoten werden' te denken bij het neerleggen van de bloemen. "Ik denk dat iedereen hier bij stil moet staan en al die onzin dat het niet meer nodig is, het is juist heel hard nodig!", sluit zijn vader af.