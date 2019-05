FC Barcelona transfer Ludovit Reis speelde eerder bij SV Hoofddorp: "Was een hele belangrijke speler voor ons"

HOOFDDORP - Ludovit Reis van FC Groningen heeft zeer waarschijnlijk een transfer naar FC Barcelona te pakken. Het talent groeide op in Hoofddorp en speelde eerder bij SV Hoofddorp.

Er is nog niks getekend, maar FC Groningen en FC Barcelona zijn er onderling uit over Ludovit Reis, zo meldt de zaakwaarnemer van het talent aan RTV Noord. Het 18-jarige voetballer speelt nu nog in Groningen, maar gaat binnenkort tekenen bij de topclub uit Spanje.

Hij begon zijn voetbalcarrière bij SV DIOS uit Nieuw-Vennep en speelde daarna van zijn twaalfde tot zijn vijftiende bij SV Hoofddorp, voordat hij naar Groningen vertrok. "Met zijn team onder de veertien werd hij twee keer kampioen", vertelt zijn oud-trainer Martijn Blijleven. "Het was een hele talentvolle lichting. Want je hebt jongens uit deze lichting die nu bij AZ spelen en Maritimo in Portugal. Maar hij was wel een hele belangrijke speler voor ons."

Juiste mentaliteit

Ludovit's mentaliteit is volgens Martijn de reden dat hij deze transfer te pakken heeft. "Je hebt heel veel jongens die talent hebben en er niks voor willen doen. Deze jongen doet er alles voor. Hij werkt hard, loopt niet naast zijn schoenen en is gewoon een hele fijne jongen om mee te werken."

Mooi Bedrag

De Hoofddorpse club krijgt ook nog een mooi cadeautje wanneer het contract met FC Barcelona rond is. Zij krijgen een paar procent van de transfersom omdat zij onderdeel waren van zijn opleiding. De Telegraaf noemde vandaag een bedrag van bijna 8 miljoen, inclusief bonussen, die niet meetellen voor SV Hoofddorp. "Dat is in ieder geval een heel mooi bedrag om onze jeugdopleiding weer van kwaliteit te voorzien", aldus Martijn Blijleven. "Zodat we weer toekomstige Ludotjes kunnen opleiden."