Bitterzoete neerslag: cacaoregen dwarrelt neer op Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Een grote hoeveelheid cacaodeeltjes dwarrelde dit weekend neer over Koog aan de Zaan. Veel huizen, tuinen en auto's zitten onder de verbrande stukjes, afkomstig van cacaoverwerker Olam.

"Ik ben benieuwd hoe mijn zonnepanelen eruit zien", reageert een bezorgde inwoner op de Facebook-pagina Koog aan de Zaan Bewoners. "Net mijn auto gewassen. Kan nu weer. Ik zie de doos chocolade en vergoeding voor de wasstraat wel weer verschijnen", grapt een ander.

Via de schoorsteen

"De cacaoregen ontstond door een verstopping in een cycloon. Daarin scheiden wij de cacao van lucht. De deeltjes konden niet verder en zijn via de schoorsteen de lucht in geblazen", vertelt Eric Nederhand van Olam tegen NH Nieuws. Inmiddels zou volgens Nederhand het probleem zijn verholpen. "We gaan nu kijken wat we kunnen doen om te zorgen dat het niet nog eens voorkomt."

Het is niet de eerste keer dat Koog aan de Zaan getroffen wordt door de bitterzoete neerslag. Afgelopen jaar september was het ook al raak. En toen werd ook al een verstopte cycloon als boosdoener aangewezen.

Bruine smurrie

De cacaoregen zou volgens een buurtbewoonster [naam bekend bij de redactie] in tuinen, plantsoenen en in het nabijgelegen park zijn beland. Een verslaggever ter plaatse meldt dat de naslag van de cacaoregen nog duidelijk zichtbaar is in de straten rondom de fabriek. "Meerdere auto's zitten onder de bruine smurrie", vertelt hij tegen NH Radio.

Ook Adriaan Keyer trof zijn auto zoet belegd aan. "Het is al de derde keer", zegt de buurtbewoner. "Dat is wel wat minder natuurlijk. Ik denk dat het geen kwaad kan, het is geen grafietregen, maar je moet wel steeds weer op pad om je auto te wassen."

Nederhand stelt dat Olam graag wil helpen met het schoonmaken van de getroffen auto's en woningen. Mensen kunnen zich hiervoor melden bij de cacaoverwerker.

Chocoladevergiftiging

behalve dat het een hoop schoonmaakwerk oplevert, maken sommige inwoners zich ook zorgen om hun viervoeters. Chocolade is immers giftig voor honden. Dierenarts Dirks schat de kans op een cacaovergiftiging niet heel groot.

"Als dieren het in hun vacht krijgen gaan ze het eruit likken", aldus Dirks. "Dat zou bij een grote concentratie slecht nieuws zijn, maar ik denk niet dat de neerslag zo groot was. Anders hadden de meeste dierenbezitters al iets gemerkt in de tussentijd."

Toch is het verstandig om huisdieren de komende tijd nog even goed in de gaten te houden. Niet alleen honden, maar ook katten (en in het bijzonder kitten) zijn erg gevoelig voor de stof theobromine die in cacao zit.