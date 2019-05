Ondernemers aangeslagen na brand in Loosdrecht: "Ik ben er heel verdrietig van"

LOOSDRECHT - In de loods aan de Oude Molenmeent in Loosdrecht waar gisteravond een enorme brand woedde, zaten meerdere bedrijven. Ondernemers zijn geschrokken: zij zagen hun bedrijf in vlammen opgaan.

Ondernemer Anneke Dijkstra komt een dag na de brand de schade bekijken. Een jaar geleden begon ze haar pizzabezorgbedrijf, maar daar is niets meer van over. "Dat hokje dat je daar ziet, was de keukenruimte. En hier was een muur, die zat gewoon dicht." Nu staat er bijna niets meer.

Meerdere bedrijven

De dag na de brand is de impact goed te zien: de ravage is enorm. In het grootste deel van de loods zat een rolluikenbedrijf. De eigenaar wilde niet voor de camera reageren, maar is erg geschrokken. Buurtbewoner Jan Lam sprak hem de ochtend na de brand. "Hij was echt aangeslagen. Hij had een hele hoop transport klaarstaan. Dat is nu allemaal weg. Het is bijna einde bedrijf."

Ook een bedrijf dat keukenapparatuur maakt, een beletteringsbedrijf en een autobedrijf zijn verwoest. De eigenaar van het autobedrijf is op vakantie, maar zijn neef kwam de schade bekijken. "Vreselijk, er is niets over. Het is vreselijk."

Vooruit kijken

Ondanks de grote ravage blijft Anneke positief. Ze is blij dat haar bus er nog is. "Ik ben zelf natuurlijk ongedeerd en ik had heel veel mazzel dat ik mijn bus bij me had gisteravond, dus dat was mijn grootste bezit voor het bedrijf."

Voor Anneke is het een kwestie van vooruit kijken. "Het is natuurlijk heel zuur. Ik ben er heel verdrietig van, maar aan de andere kant ben ik superblij dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd." De brand heeft vooral materiële schade aangericht. "Ik ben redelijk probleemoplossend gericht, dus ik ga liever mijn energie stoppen in de oplossing, dan in het probleem."

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.