Bestuurder door brandweer uit auto gehaald bij eenzijdig ongeluk op A4

HOOFDDORP - Op de A4 bij de afrit Hoofddorp is vanmiddag een eenzijdig ongeluk gebeurd waarbij de bestuurder door de brandweer uit de auto gehaald moest worden.

Op foto's is te zien hoe de auto omgekeerd in de middenberm terecht is gekomen. Volgens een politiewoordvoerder zijn allebei de inzittenden naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.