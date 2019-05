Laatste ronde voor melkboer Willem Cohrs (68) in IJmuiden: "Niet één dag met tegenzin gewerkt"

IJMUIDEN - Vandaag klopte melkboer Willem Cohrs (68) nog één keer op de ramen van zijn klanten. Na 60 jaar zuivel venten zit het er voor de IJmuidenaar echt op. "Ik ga het toch vreselijk missen."

Melkboer zijn is een prachtig maar uitstervend beroep. Cohrs behoorde tot de laatste der mohikanen. In IJmuiden nam hij vandaag afscheid en dat valt hem best zwaar. "Nog nooit ben ik een dag met tegenzin aan het werk gegaan: ik ga fluitend weg, en kom zingend binnen", vertelt. "Al vanaf mijn achtste zit ik op de wagen. Eerst als knecht, vanaf 1973 met mijn eigen wagen."

Lees ook: Verse melk van de koe naar de tap voor een euro

Op straat lachen de mensen hem toe. Bij zijn klanten geniet hij vertrouwen, met soms de sleutel van de voordeur in zijn tas. "Het toverwoord is ook vertrouwen. Ik heb de kans gehad om iets op te bouwen met de mensen en daar ben ik iedereen erg dankbaar voor. Ik kan wel langsrijden, maar ze moeten je het wel gunnen."

Benzinepomp

Vanaf volgende week ziet zijn leven er compleet anders uit. Een ochtend in de week staat hij achter de kassa bij de benzinepomp. Maar gaat hij vooral genieten van de tijd bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. "Als ik het eeuwige leven had gehad was ik doorgegaan, maar je weet het niet. Het is mooi geweest zo."